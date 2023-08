Industria | Istat | a giugno fatturato +0 | 4% su mese | +1 | 3% su anno**

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Al'stima che ildell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dello 0,4% in termini congiunturali, frutto di una crescita sul mercato interno (+1,8%) e da un calo su quello estero (-2,2%). Nel secondo trimestre l'indice complessivo è diminuito dello 0,6% rispetto al trimestre precedente (-0,4% sul mercato interno e -0,8% su quello estero). Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce dell'1,3%, sintesi di un incremento del 3,2% sul mercato interno e di una diminuzione del 2,3% su quello estero.

