Incidente stradale a Salutio | ferite tre persone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Unintorno alle ore 18,00 nell’abitato disulla SP59, nel comune di Castel Focognano ha coinvolto due auto, causando il ferimento di tre: un 19enne che è stato trasportato in codice 2 al PS dell’ospedale del Casentino; un uomo di 68 anni ed un altro di 54 anni di trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto intervenute ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza del Casentino, e l’ambulanza Infermierizzata della Misericordia di Subbiano, presenti anche i Vigili del fuoco di Bibbiena ed Carabinieri. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Le circostanze di questo sinistro sono ancora in valutazione, con l'indagine condotta dalla Poliziaancora in corso. La dinamica . Il luogo dell'a Milano . Incidenti in ...... Beppe Montana e Ninni Cassarà, e perirono, in un tragico, gli studenti Biagio Siciliano e Maria Giuditta Milella, investiti da un'auto della scorta mia e di Paolo Borsellino. Un ...Intervento oggi pomeriggio dei vigili del fuoco a Eupilio, sulla provinciale 41, per uncon due automobilisti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118.

Era la fine di giugno del 2020 Daniele Cammarota, 23enne campano ma da anni residente a Pizzoli (L'Aquila) dove giocava con la squadra di calcio Asd Pizzoli, rimase gravemente ferito in un incidente ...Le circostanze di questo sinistro sono ancora in valutazione, con l’indagine condotta dalla Polizia Stradale ancora in corso. I dettagli raccolti finora indicano che l’incidente è avvenuto lungo un ...