Incidente a Giarre | con scooter contro palo della luce | morto 17enne

Incidente a Catania. Un ragazzo è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter ed essere finito contro un palo dell'illuminazione. È successo la notte scorsa lungo corso Messina, a Giarre. Per ...Una tragica vicenda si è verificata nella notte scorsa lungo corso Messina, a Giarre, in provincia di Catania ... Le autorità, tra cui i carabinieri, sono state chiamate sul luogo dell’incidente e ...