Incendio vicino all' aeroporto | chiuso lo scalo della Costa Smeralda

Unnon lontano dall'aeroporto di Olbia ha causato la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda.La Sardegna continua a bruciare e unnei pressi dell'aeroporto di Olbia ha reso necessaria la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta devastando le campagneal fiume Enas, nella direttrice sud di ...Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale che continua a soffiare sull'isola, hanno colpito le campagneal fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei. Sul posto sono ...

Scoppia maxi incendio nell'area vicino all'aeroporto di Olbia, diversi voli dirottati e in ritardo a seguito della chiusura dello scalo Si lavora duramente a Olbia per cercare di domare il grosso rogo ...L’aeroporto di Olbia è stato chiuso per mezz’ora a causa di un incendio scoppiato vicino alla posta: i voli in arrivo sono stati dirottati sullo scalo di Alghero. Bloccati anche i decolli per la ...