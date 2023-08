(Di mercoledì 30 agosto 2023) Turisti da tutto il mondo partecipano alla folleche prevede il lancio di grandi quantità dia Bunyol, in: "La", in programma ogni ultimo mercoledì di ...

Turisti da tutto il mondo partecipano alla folleche prevede il lancio di grandi quantità di pomodori a Bunyol, in: "La Tomatina Festival", in programma ogni ultimo mercoledì di agosto. 30 agosto 2023La festa viene organizzata ogni anno in occasione dell'ultimo mercoledì di agosto a Buñol, cittadina in provincia di Valencia. Sono state usate circa 150 tonnellate di ortaggi inadatti al consumo...ad agosto perché in questo mese la città si trasforma nel palcoscenico di quella che è la celebrazione più bizzarra dellae forse del mondo intero . Si tratta della Tomatina, unadi ...

In Spagna la battaglia dei pomodori con "La Tomatina Festival" QUOTIDIANO NAZIONALE

Bunyol (Spagna), 30 ago. (askanews) - Turisti da tutto il mondo partecipano alla folle battaglia che prevede il lancio di grandi quantità di pomodori a Bunyol, in Spagna: "La Tomatina Festival", in ...le cose sono molto diverse ad agosto perché in questo mese la città si trasforma nel palcoscenico di quella che è la celebrazione più bizzarra della Spagna e forse del mondo intero. Si tratta della ...