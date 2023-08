In Sicilia oltre 100 scuole verranno soppresse L’allarme della Flc Cgil | “Scelta sbagliata | occorre rimediare subito”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Tante preoccupazioni, a partire dalle questioni emergenti, prima fra tutte il tema del dimensionamento scolastico. Intagliate 100 istituzioni scolastiche, in Italia il 10% in meno. Questo vorrà dire, soprattutto in tante regioni del Sud, una riduzionepresenza ediffusione delle autonomie scolastiche nel territorio”. L'articolo .