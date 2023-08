(Di mercoledì 30 agosto 2023) In questa estate caratterizzata da scontrini “folli” e di costi aggiuntivi per dividere in due un tramezzino, come è successo a Como, c’è chi fa la differenza emettendo una fattura da 60per unperpersone. Succede a Lagonegro, al confine tra Campania e Basilicata. Il locale si chiama Locanda Da Federico, un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Il BRICS è ora più forte del G7 (che riunisce lemaggiori economie mondiali). Nel 1995, i ...tutti i Paesi devono molto al Fondo Monetario Internazionale e la quantità di interessi che...Chiedere 100 euro per appenachilometri, se pur in orario serale, è assolutamente scorretto. Così si allontanano i turisti e si danneggia l'immagine della nostra città che, dopo tanti anni e ...Ma solo cinque di questesocieta' esistono ancora oggi. Nel caso di quattro di queste ultime, ... Il passato ci ha insegnato che, soprattutto in queste fasi di mercato, spesso sitroppo le ...

In sette pagano 60 euro un pranzo al ristorante: “Preso primi, secondi e contorni” Teleclubitalia.it

Chiedere 100 euro per appena sette chilometri, se pur in orario serale, è assolutamente scorretto”, le sue dichiarazioni. E ancora: “Così si allontanano i turisti e si danneggia l’immagine della ...Una corsa notturna in taxi dall’aeroporto di Capodichino a via Galileo Ferraris, lungo un percorso di soli sette chilometri, è finita al centro delle polemiche dopo che quattro turisti americani si ...