«In questo ghetto sono stato abbandonato da piccolo | ma ora la combatto»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A Caivano la notizia delle due cuginette stuprate dal branco ha solo riacceso i riflettori su una realtà in cui i bambini e gli adultilasciati soli tra violenza, abusi, degrado e criminalità. Un inferno in cui 9 anni fa Fortuna Loffredo di 6 anni fu violentata e buttata giù dal balcone da uno dei palazzoni del rione IACP e prima di lei nel 2013 anche Antonio Giglio di 4 anni, è morto cadendo dallo stesso edificio. Un orrore senza fine dove le persone pagano l’assenza delloe nonostante le morti e gli abusi ad oggi nulla èfatto. Un degrado totale che tiene in ostaggio le persone di Caivano che non fanno più distinzione tra la realtà di un tessuto sociale sano e quella di uno spazio in cui si cerca di sopravvivere con le finestre chiuse per non essere testimoni di quello che accade. Un comune quello di Caivano di ...