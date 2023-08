IN – Pavard arrivato in sede! Adesso finalmente la firma con l’Inter

(Di mercoledì 30 agosto 2023)in questi minuti nella sede del, dopo aver svolto le visite mediche di rito questa mattina tra Humanitas e CONI per l’idoneità sportiva.SUL CONTRATTO – Benjamintra qualche minuto sarà ufficialmente un nuovo giocatore del. Il tempo dire il suo nuovo contratto mettendo tutto nero su bianco. Il difensore francese, secondo quanto riportato dal nostro inviato presente sul posto, èin Viale della Liberazione. L’acquisto a breve sarà ufficiale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Audero è un buon vice (e soprattutto gratis visto che èin prestito) ma mentre Trubin (...ha dovuto fare i conti con gli addii di D'Ambrosio e Skriniar sostituiti da Bisseck e da. Il ...Se è vero che non sarebbecon l'acquisto di Lukaku, allora l'Inter è stata davvero fortunata'. Insomma per Ravanelli l'acquisto diva a completare l'Inter che può mettersi alle spalle ...ieri sera a Milano, stamane farà le visite mediche e forse già nel tardo pomeriggio sbarcherà per la prima volta ad Appiano Gentile. Domenica, contro la Fiorentina, sarà in panchina,...

Pavard arrivato a Milano: domani le visite mediche poi la firma del contratto TGR Lombardia

Manca poco alla fine del calciomercato - si chiude venerdì 1 settembre alle 20 - e le trattative in corso sono ancora molte. Tante società completeranno la rosa nelle ultime ore di mercato, tra cui an ...L'Inter ha chiuso per l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Nella giornata di lunedì, la società nerazzurra aveva fissato la deadline all'operazione. Poi la chiusura e l'arrivo in Italia del ...