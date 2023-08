In Gabon le forze armate mettono fine al regime di Ali Bongo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nelle prime ore di mercoledì 30 agosto, la commissione elettorale delha diffuso i risultati delle elezioni presidenziali svoltesi il sabato precedente, decretando la vittoria del presidente uscente Alicon più del 64% dei consensi. Pochi minuti dopo l’annuncio, un gruppo di alti ufficiali delleè comparso in diretta sul canale nazionale24: i militari, dopo essersi presentati come “Comitato di transizione e il ripristino delle istituzioni” ed aver affermato di rappresentare l’intero apparato di sicurezza del Paese, hanno dichiarato invalido il risultato delle consultazioni elettorali, annunciando la chiusura dei confini e la dissoluzione delle istituzioni statali (governo, senato, assemblea nazionale, corte costituzionale e commissione elettorale). “Oggi il Paese sta ...

Tutte le elezioni tenutesi indal ritorno del Paese ad un sistema multipartitico nel 1990 sono sfociate in violenza: gli scontri tra legovernative e i manifestanti dopo le elezioni del ...Uno dei soldati ha dichiarato al canale televisivo24: Abbiamo deciso di difendere la pace ... Oggi, 30 agosto 2023, noi,di difesa e sicurezza, riunite nel Comitato per la transizione e il ......//www.ilfogliettone.it/wp - content/uploads/2023/08/Golpe - militare - in -- annulla - la - rielezione - di - Ali - Bongo_20230830_video_11473187 - 1.mp4 'Oggi, 30 agosto 2023 , noi,di ...

I militari prendono il potere anche in Gabon. Un golpe che arriva in ... Il Riformista

I soldati in televisione erano composti da membri del gendarmeria, della guardia repubblicana e di altre fazioni delle forze di sicurezza. Testimoni hanno sentito colpi di armi automatiche pesanti a ...“Il nostro bellissimo paese, il Gabon, è sempre stato un’oasi di pace ... Oggi, 30 agosto 2023, noi, forze di difesa e sicurezza, riunite nel Comitato per la transizione e il ripristino delle ...