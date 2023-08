In Dolomiti Paganella torna ‘Orme’ | la kermesse dedicata al camminare Ospite Enrico Ruggeri

(Di mercoledì 30 agosto 2023) FAI DELLA– Al via, sull’Altopiano della, la sesta edizione di ‘Orme – Festival dei sentieri’, il primo evento che si svolge interamente sui sentieri e tra i boschi di Fai della, riempiendo il territorio ai piedi delledi Brenta di eventi, spettacoli, incontri, musica e sapori. A fare da fil rouge tra gli appuntamenti della tre giorni, che quest’anno si svolgerà dall’8 al 10 settembre, sarà la “ricerca di storie”, messa in atto “scrutando tra le foglie del bosco e le viuzze di un paese”. Particolare attenzione sarà rivolta alla cultura e al folkloreco e al rispetto dell’ambiente, per promuovere le piccole pratiche e abitudini quotidiane che possono aiutare il pianeta. Il calendario 2023 vanta oltre 20 appuntamenti, tra esperienze avventurose, trekking, ...

"ORME - spiega Luca D'Angelo , direttore dell'Apt- è un evento che vuole aiutare a riscoprire il territorio, la cultura e le tradizioni locali allontanandosi dalla frenesia e ...... la cultura e le tradizioni locali allontanandosi dalla frenesia e camminando a passo lento, a stretto contatto con la natura ", spiega Luca D'Angelo , direttore dell'Apt. " ...A muovere l'intera attività sulle due ruote da sentieri è il progettoBike Area, composta da tre differenti comprensori (Molveno, Andalo e Fai della) e connesse tra loro ...

Lago di Molveno e Dolomiti Paganella: epilogo d'estate all'insegna di sport e benessere Il Sole 24 ORE

direttore dell’Apt Dolomiti Paganella. “Per l’edizione 2023, il festival mantiene un format ormai consolidato, ma non mancheranno le novità e le chicche per grandi e piccini, tutte dedicate al ...Dal 14 al 17 settembre scenderanno in axqua le leggerissime imbarcazioni volanti provenienti da tutto il mondo per l’appuntamento con il Campionato Italiano Moth ...