Ladel tennista spagnolo cala game dopo game e a tenerlo a galla sono i pochi errori di ... Lo spagnolo, però, subisce ilfisico conseguente agli scambi precedenti e dà una mano a Djokovic ...ROMA - Ad agosto 2023 si stima un lievedel clima didei consumatori. Più accentuata la diminuzione per quanto riguarda le imprese. Lo rileva l'Istat. L'indice del clima didelle imprese cala da 108 a 106. sat/gtrLa rete commerciale di vendita ha subito negli ultimi anni undi punti vendita e di occupati ... I clienti comprendono bene il valore del libraio, con cui hanno un rapporto die apprezzano ...

Italia, ad agosto in calo la fiducia di consumatori e imprese Verità e Affari

“Il drastico e preoccupante calo della fiducia di famiglie e imprese ad agosto come emerge dai dati dall’Istat dovrebbe essere un campanello per il Governo, ...Scende intanto la fiducia dei consumatori e delle imprese del blocco. L’indicatore del sentiment economico passa a 93,3 in agosto da 94,5 di luglio, è il quadro mese di seguito in ribasso e peggio di ...