(Di mercoledì 30 agosto 2023) Se è vero che la critica, tanto più quella letteraria, ha perso centralità nel discorso culturale o meglio in ciò che di conseguenza vi resta, rimane altrettanta solida la sua capacità di permanenza sul margine. Un lavorio continuo che richiede cura e attenzione, competenza ed estrema precisione. (La nave di Teseo) di Franco Marcoaldi è dunque un libro e un titolo che vanno letti non come rinuncia o peggio ancora come abbandono del campo, ma come lucida tensione sul margine delle cose e attorno a quei confini sempre troppo poco indagati. La posizione di Franco Marcoaldi è quella dell’intellettuale appartato, di chi ha trasformato la lotta quotidiana in un tempo lungo dentro al quale leggere e rileggere nelle opere letterarie quegli slittamenti sociali che da tempo riflettono una società sempre più poco praticata e ancor meno compresa. diviene così una lente capace di mettere a fuoco ...