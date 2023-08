(Di mercoledì 30 agosto 2023) Col tentativo di colpo dilanciato questa mattina in Gabon, il continenteno registradidall'agosto 2020. Il più recente, in Niger, ha visto il presidente Mohamed Bazoum ...

In Africa otto colpi di stato negli ultimi tre anni Agenzia askanews

Roma, 30 ago. (askanews) - Col tentativo di colpo di stato lanciato questa mattina in Gabon, il continente africano registra otto colpi di stato dall'agosto 2020. Il più recente, in Niger, ha visto il ...si tratterebbe del settimo golpe registrato nell’Africa subsahariana in meno di tre anni dopo quelli di Mali (2020, 2021), Burkina Faso (entrambi nel 2022), Guinea (2021) e Niger (2023). Il bilancio ...