IN – Acerbi fa compagnia a Pavard! Anche lui oggi al CONI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 30 agosto 2023)in mattinata ha raggiunto Benjamin Pavard,lui al, per motivi differenti dal difensore francese appena acquistato dall’Inter. 2/3 DIFESA –Francescopresente al, e chissà se non si sarà già incontrato con quello che sarà il suo nuovo compagno di reparto, Benjamin Pavard. Da capire il motivo della presenza dell’esperto difensore alse tutto lascia intendere che sia lì per l’idoneità sportiva. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati