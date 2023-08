Impallomeni non ha dubbi | “Lo scudetto è dell’Inter | deve solo decidere quando vincerlo”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Secondo l’ex calciatore, l’Inter è la grandissima favorita per loin Serie A: “”. Non sembrano esserciper Stefanosu quale sarà la squadra campione d’Italia al termine della Serie A 2023/2024. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore ha decretato l’Inter come favoritissima per lo. “L’Intere come vincere lo, quest’anno non è semplice ma ha rinforzato una rosa già valida” ha dichiarato. Secondo lui, la finale di Champions della scorsa stagione ha dato grande forza al gruppo di ...

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha parlato così di alcune big in corsa per lo scudetto, tra cui l'Inter