“Impagnatiello avvelenava da mesi Giulia Tramontano con del topicida” L’autopsia conferma l’ipotesi degli investigatori

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Fino a pochi giorni fa era solo un’ipotesi. Adesso arriva laufficiale. La consulenza autoptica depositata oggi alla Procura di Milano ha rivelato la presenza di veleno per topi sia nel “feto” che nel “sangue” della donna con un “incremento” della somministrazione “nell’ultimo mese e mezzo“. Da, almeno da dicembre, quindi Alessandrostava tentando di avvelenare con del, la compagna 29enne incinta di 7poi uccisa il 27 maggio con 37 coltellate e il cui corpo è stato ritrovato dopo quattro giorni gettato vicino a dei box a Senago, in provincia di Milano.aveva provato ad avvelenarla proprio per procurare l’aborto di quel figlio ...