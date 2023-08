Ilary Blasi taglia con il passato | il cambio di look che sorprende i fan

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È un periodo di cambiamenti per. La conduttrice televisiva, infatti, ha rivoluzionato la sua vita, soprattutto in campo amoroso con la decisione di divorziare da Francesco Totti, presa la scorso anno. Ma, l’ex letterina di Passaparola ha anche cominciato una nuova relazione, che, a parte alcune voci di crisi, va a gonfie vele. Infatti,e il suo Bastian Muller hannodelle vacanze da sogno, non trattenendosi dal condividere la loro relazione sui social con degli scatti pieni di passione. I cambiamenti in atto nella vita dinon sarebbero finiti qui. Anche in campo lavorativo potrebbero esserci delle novità per la showgirl. Infatti da mesi si mormora di un suo addio a Mediaset, dopo la rivoluzione voluta da Silvio Berlusconi e ...