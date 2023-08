Ilary Blasi | cambio di look dopo la vacanza Fan impazziti | «Dimostri 10 anni in meno»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è tornata dalle vacanze in Puglia ed è corsa dal parrucchiere per un. Un ritorno alle origini, lo hanno definito i fan, che sonoper il colore di capelli scelto dalla conduttrice dell’Isola dei famosi. La scelta, probabilmente dovuta ad un biondo che l’associava troppo spesso ad una somiglianza indesiderata, è stato repentino. Addio biondo e addio, definitivamente, anche al passato?e ilIlinaspettato, da parte della conduttrice, è arrivato come una doccia fredda sui social, ma ha conquistato i fan. Un castano chiaro che ricorda le primissime apparizioni televisive della showgirl è stato molto apprezzato. «Sei bellissima», le hanno ...