Ilaria D’Amico sul suo matrimonio | “Io e Gigi come Renzo e Lucia”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Non è stato un anno facile per. La conduttrice, che compie oggi 50 anni, ha raccontato gli ultimi avvenimenti che la riguardano al Corriere della Sera, al quale ha rilasciato una lunga intervista. E c’è un’importante novità:ha rivelato al quotidiano di aver ricevuto la proposta didaBuffon, con il quale fa coppia fissa dal 2014. (…) A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fattasi deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili Vi raccomandiamo... Valerio ...

Il momento sembra arrivato. Gigi Buffon econvoleranno presto a nozze. L'annuncio dell'imminente matrimonio, dopo tante voci incontrollate durante gli ultimi anni, è stato dato direttamente dalla conduttrice in un'intervista al ...''Io e Buffon ci sposiamo''. Compleanno non banale perche, nel giorno dei suoi 50 anni, svela in un'intervista al Corriere della Sera il prossimo matrimonio con l'ormai ex portiere del Parma e della Nazionale, che ha da poco appeso i ...Sono passate poche settimane dall' addio al calcio di Gigi Buffon , ed il portiere ex Juventus e Parma è pronto a convolare a nozze con la compagna. A svelarlo è proprio la giornalista, intervistata al Corriere della Sera, che ha confermato le voci che circolavano sul web da tempo. Anche in passato infatti si vociferava che le ...