Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano | “Siamo come Renzo e Lucia” Poi lo sfogo sulla Rai | “Anno orribile | scioccata per come sono stata trattata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023)compie 50 anni e nel suo futuro – anche se non così immediato – cile nozze con. Intervidal Corriere della Sera la giornalista spiega di aver ricevuto la proposta di matrimonio. Si vociferava che le nozze sarebbero avvenute dopo il ritiro di, macommenta: “Ha più impegni di prima. Però devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta:rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fattasi deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili ”. Il grande giorno non è comunque dietro l’angolo: “Ci eravamo detti di farlo a giugno ...