Ilaria D’Amico | “Delusa dallo stop della mia trasmissione Buffon? Ci sposeremo presto”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È stato cancellato il suo programma “Che c’è di nuovo” su Rai2, spegne 50 candeline e si racconta. A CorriereSera la giornalista si è soffermata soprattutto sulla cancellazione del suo programma “Che c’è di nuovo” su Rai2. «È stato scioccante. Ero intenzionata a vivermi un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliola e invece sono stata cercata e con una certe insistenza dalla Rai, in particolare da Mario Orfeo Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino specie dopo tutte le rassicurazioni avute. Mi era stato detto che sarei andata in una sera affollata come il giovedì e per questo avrei avuto tutto il tempo per far crescere il programma. Un mese dopo, Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il governo. Nessun problema ...