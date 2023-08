Il sottosegretario Ferrante il 18 settembre in visita nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio ringraziare pubblicamente l’onorevole Tullioal MIT e delegato alle opere commissariate, per aver accolto il mio invito a faral nostro. – ha dichiarato l’onorevole Francesco Maria Rubano – Ilsarà con noi il prossimo 18e quella sarà l’occasione per creare un canale privilegiato tra sindaci, imprese, ordini professionali, associazioni di categoria e il Governo in materia di opere pubbliche e trasporti, soprattutto per dare supporto e creare condizioni di crescita economica in occasione della realizzazione di strategiche opere infrastrutturali nel nostro territorio quali: i lavori di riqualificazione della SS 372 Telesina e della SS 212 della Val Fortore nonché la realizzazione della ...