Il sapore della felicità | la recensione | Gerard Depardieu chef tormentato in una caotica fiaba culinaria

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lade Il, commedia fiabesca franco-nipponica cone Sandrine Bonnaire, al cinema dal 31 agosto con Wanted. Cheha la? Per scoprirlo lointerpretato dafinirà per recarsi in un Giappone ammantato di neve, proprio come nelle fiabe. E una vera e propriaè Il, co-produzione franco-giapponese diretta dal francese Slony Sow. Un film che mescola lingue, culture e continenti diversi, creando anche un po' di confusione nello spettatore, forse per riprodurre la confusione che alberga nella mente di Gabriel,...