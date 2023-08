Il ruolo chiave dell’intrattenimento nel nuovo scenario TV

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) X Factor 2011 Quando nel 2011 Sky ha deciso di scendere in campo prepotentemente con l’intrattenimento puntando su X Factor stava accadendo qualcosa di, a tratti impensabile prima di allora. Non mancarono gli scettici e persino Piersilvio Berlusconi si sbilanciò parlando di raschiamento del fondo del barile. Eppure Zappia e Scrosati, all’epoca a capo della pay tv, hanno avuto ragione. Quell’operazione ha permesso a Sky di fare un salto. Sì prima era la casa del calcio ma non era così nell’immaginario. Così facendo, Sky si è messa sullo stesso piano di Rai e Mediaset con una proposizione valoriale più elevata e sfuggendo, gioco forza, a paragoni sugli ascolti. Chiaramente il merito non era solo di X Factor ma anche della comunicazione messa in piedi per sostenere prodotto e azienda. Ora come allora l’intrattenimento sembra cruciale per il ...