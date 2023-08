Il Regno Unito starebbe per ospitare armi nucleari Usa

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’indiscrezione rivelata dal The Guardian. Secondo quanto affermato dal quotidiano inglese, sarebbero stati già “stanziati 50 milioni di dollari per una mega struttura nel Suffolk”. L’aeronautica americana avrebbe infatti messo da parte un finanziamento di 50 milioni di dollari con l’intenzione di avviare un progetto, entro il prossimo anno, che potrebbe portare al ritorno delleamericano nel. Si tratterebbe di un ritorno che porterebbe così a 15 anni fa. Si parla di una mega struttura da 144 posti letto nell’area del Suffolk, in Inghilterra, e precisamente nella base della Raf a Lakenheath. Nel giustificare la spesa, al Congresso l’aeronautica americana ha dichiarato che si tratterebbe di un edificio già destinato ad “il personale arruolato nell’ambito come di una ...

Ilavrebbe dovuto aderire al programma secondo i termini dell'accordo di Brexit con l'UE, ma il suo status di membro è stato bloccato per due anni a causa della disputa tra Bruxelles e ..."Danse Macabre" arriva nel bel mezzo di un anno intenso di attività live che ha già visto i Duran Duran esibirsi in arene sold out in tutto ile in Irlanda. Le esibizioni sono state ...Successivamente è stata isolata in Sud Africa, Stati Uniti, Israele e. Micozzi spiega anche che l'aumento dei casi rilevati nelle ultime settimane in Ita lia "non è dovuto ancora alla ...

A luglio in Europa occidentale(Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 1.022.468 auto, con una crescita del 16,7% sullo stesso mese del 2022. Nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni - ...Il manager italiano, ex Chloé, Burberry e Kering, sarà il nuovo amministratore delegato dell’area del Regno Unito e del vecchio continente del brand di proprietà della holding giapponese Fast ...