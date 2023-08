Il prossimo 7 settembre a Valentino Rossi verranno consegnate le chiavi del Comune di Tavullia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La città di, in provincia di Urbino, è in fermento per il grande evento che sarà in scena nella cittadina ilin cui si consegneranno le. Il sindaco, Francesca Paolucci e l’assessore allo sport Patrizio Federici hanno premuto molto per arrivare alla definizione di questo evento, come testimoniano anche le loro parole. Le parole del sindaco di: “Giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale, diventata anche un’icona della nostra epoca.ha contribuito a far conoscere un piccolodi poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ed ancora oggi, a quasi due anni di distanza dal suo ritiro, le sue imprese sono vive negli occhi e nei cuori ...