Il parroco di Caivano | Porterò Meloni a vedere i luoghi del disastro Militarizzare non basta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) "Qui manca l'ordinario", dice don Maurizio Patriciello, ildi, il paese nel napoletano in cui si è verificata la storia di violenza sessuale di gruppo ai danni di due cugine di 11 e 12 anni. E dove domani alle 12, dopo la richiesta dello stesso prete, è attesa la premier Giorgia. Ilmette in fila tutte le mancanze di un luogo dimenticato, dalle forze dell'ordine ai servizi che il comune e lo stato dovrebbero offrire in un territorio così a rischio: "Ci sono solo tre assistenti sociali. E che cosa devono fare tre persone?", si chiede amaramente Patriciello. Porterà la premier a visitare idel? "Se vorrà venire laa fare un giro", risponde ilriferendosi al Parco Verde, il centro ...