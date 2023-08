Il Papa incoraggia le manie genocide di Putin | l' Ucraina si ribella a Bergoglio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Kiev alza la voce contro il Santo Padre. Mykhailo Podolyak, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, si è scagliato controFrancesco per le ultime parole sulla Russia, un intervento che sta facendo molto discutere in: “Un discorso distruttivo per l'umanesimo contemporaneo. Se valutiamo con mente aperta le frasi del, vediamo che sono unmento incondizionato all'imperialismo aggressivo, un plauso all'idea sanguinaria del ‘mondo russo', che implica la brutale distruzione delle libertà e degli stili di vita altrui.Francescol'ideologia misantropica di Vladimir, le sue”. Il consigliere presidenziale ucraino ha quindi chiarito le parole di Volodymyr Zelensky ...