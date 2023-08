Il Papa | il Generale e la perenne tragedia dell’imperialismo russo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Probabilmente servono raffinatissime competenze teologiche per interpretare le oscene parole sulla Russia pronunciate daFrancesco a braccio, e non trascritte nei documenti ufficiali del Vaticano. Oppure no. Di certo c’è che, rivolgendosi ai giovani di San Pietroburgo, e nel bel mezzo della guerra d’aggressione all’Ucraina, il Pontefice ha elogiato lo spiritocelebrando l’imperialismo degli zar cui si ispira Vladimir Putin nel suo attuale tentativo di sottomettere l’Ucraina: «Non dimenticate mai l’eredità – ha detto il– Siete gli eredi della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei governanti, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell’impero – un grande, illuminato, paese di grande cultura e di grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità, siete gli eredi della grande Madre Russia, andate avanti. E ...