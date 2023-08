Il no di Viktor Orbán a Kiev nella Nato | «L’unica via d’uscita è il ritorno di Trump»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 agosto 2023)non è nuovo a distinguo “pesanti” rispetto al fronte comune Occidentale alla guerra in Ucraina. Durante un’intervista con l’ex conduttore di Fox News, l’americano Tucker Carlson, il premier ungherese ha ribadito come l’Occidente dovrebbe «raggiungere un accordo con la Russia sulla nuova architettura di sicurezza, che garantisca la sicurezza e la sovranità dell’Ucraina», ma non «la sua adesione alla». Pervi era una maggiore possibilità di un ingresso dinell’Alleanza atlantica «nel 2007-2008, quando la Russia era più debole, ma poi la questione è stata rinviata e da allora Mosca è diventata più forte, quindi questa possibilità non esiste più». E poi ancora: «Non possiamo permetterci che il lungo confine tra Russia e Ucraina diventi un confine della: ...