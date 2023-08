Il Mondiale di ginnastica ritmica è stata una storia di riscatto

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Non saràla notte magica del 17 settembre 2022, con Sofia Raffaeli e l’Italia in cima al mondo per la prima volta, sotto un cielo bulgaro. Ma, per tante ginnaste ritmiche in pedana a Valencia, ilspagnolo ha avuto la sua speciale dose di magia. La 40esima rassegna iridata, sulla quale è appena calato il sipario, racconta storie di. A ciascuna il suo. La nuova campionessa del mondo è Darja Varfolomeev, 17 anni da compiere. Siberiana naturalizzata tedesca dopo che, nel 2018, si è trasferita in Germania per allenarsi con Yulia Raskina, argento olimpico a Sydney 2000 davanti alla “donna più flessibile di Russia”, la leggendaria Alina Kabaeva. Sofia Raffaeli ha dovuto farsi ragazza d’argento e cedere il passo a Varfolomeev, che aveva fame di sovvertire il2022. E ci è riuscita. L’anno ...