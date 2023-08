Il mio essere europea è costruito sull’amore

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse, oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Cinque scrittori di diversi Paesi hanno immaginato il futuro dell’Europa attraverso una catena di lettere iniziata da Arnon Grunberg e proseguita con Drago Jan?ar, Lana Bastaši?, Oksana Zabužko e Kamel Daoud Caro Arnon, stavo per scrivere una lettera completamente diversa, ma poi è successa la vita. O la morte. È la stessa cosa. Ero in una libreria di Berlino e stavo mangiando un dolcetto alla cannella (perché ora nelle librerie puoi farlo) leggendo bell hooks quando ho saputo che Dubravka Ugreši? era morta. L’ho scoperto nel modo peggiore possibile, attraverso i social, anche se non sono sicura che esista un modo giusto per ...

... nella sua Calabria, Loredana Berté ha fatto tacere la musica e ha raccontato distata ... Ho voluto ricordarlo di fronte a un oceano di persone durante ilconcerto e prima del pezzo "Ho ......del nostroveramente discepoli del nostro Maestro, il Signore crocifisso e risorto. Nota di BastaBugie : questa omelia del card. Giacomo Biffi è tratta dal libro "Stilli come rugiada il...... a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il. Che voglia ... Percosa, il cinquantunesino marito di una che, oramai, non ha degli ex, ma l'album delle figurine ...

Sofia Coppola: «La mia Priscilla (Presley) Ricorda tanto Maria Antonietta» Vanity Fair Italia

Trama: Al via la miniserie tedesca, record di ascolti in Germania. "Il lato oscuro della mia famiglia" è un'emozionante combinazione di dramma familiare e thriller che, in tre serate ricche di suspens ...Il centravanti del Lecce Nikola Krstovic si è dichiarato euforico per la rete siglata all'esordio in Serie A nel recente match contro la Fiorentina ...