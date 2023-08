Il Milan gode | a un passo Colpo scudetto nella notte | chi arriva alla corte di Pioli

(Di mercoledì 30 agosto 2023) "A un".la quasi-fumata bianca dal Portogallo: ile il Porto stanno trovando l'accordo per Mehdi Taremi, il potente bomber iraniano dei Dragoni. I rossoneri hanno presentato l'offerta ai biancoblu, avvicinandosi notevolmenterichiesta: 20 milioni di euro, bonus compresi. Non è ancora tutto chiuso, ma il 31enne persiano (in scadenza nel giugno 2024) ha dato il suo gradimento a trasferirsi in Italia e i portoghesi hanno richiesto a Furlani e Moncada un ultimo piccolo sforzo, sulla dilazione del pagamento. L'impressione è che nelle prossime ore l'affare si chiuderà, regalando a misterl'ultimo tassello di un mosaico complesso ma suggestivo. Taremi andrà a occupare l'ultimo slot da extracomunitario disponibile in ...

La Juventus si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Bologna, ma a quota 4.50 resta davanti al, quarta forza della Serie A nei pronostici a 4.75. La Roma siRomelu Lukaku, ...Gli esami strumentali chiariranno il quadro, per ora Inzaghi sitre punti cruciali che valgono il punteggio pieno come, Napoli e il sorprendente Hellas.Il Napoli di Spalletti, con Jesus per Kim, è ancora vivo, lotta e vince con noi. Garciae ringrazia. Schiera il 4 - 3 - 3 con i protagonisti dello scudetto e inchioda 2 - 0 il ...col nuovo...

Il Milan (già) si gode Pulisic: inizio da incorniciare per l'ex Chelsea Lega Seria A

Il regista croato protagonista del grande match all’Olimpico e del riscatto dopo la Fiorentina. Passione per libri e luoghi d’arte, moglie pianista, e in ...Milan, il Fenerbahce presenta un’ultima proposta per Krunic ... Krunic in questa stagione ha un ruolo da titolare e gode della massima fiducia di Pioli, che in attesa del rientro di Ismael Bennacer lo ...