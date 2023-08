Il Mattino – Il mercato del Napoli è chiuso | Spesi i soldi di Kim

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo l’acquisto di Lindstrom, ilsembra averilin entrata. I 50 milionisono quelli della cessione di Kim. CALCIO. Il calciodelsembra essersi concluso con l’acquisto del danese Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Il, difficilmente arriveranno altri colpi in entrata da qui al gong finale. Con gli innesti di Natan, Cajuste e Lindstrom per circa 50 milioni complessivi, il club azzurro ha di fatto reinvestito quanto incassato dalla cessione di Kim al Bayern Monaco: “Nel, resta sempre la stessa: l’equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quasi ventennale di De Laurentiis”. Ma ciò che conta, per la ...

E l'edizione oggi in edicola de Il dà di fatto per chiuso il della SSC Napoli: "Lo Celso non dà segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore dal gong, il in entrata ... L'edizione odierna de Il di Napoli scrive infatti che: Calciomercato Napoli - Dopo il colpo Lindstrom, nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'annuncio del rinnovo di Osimhen e quello di Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna de Il:

Napoli, ADL chiude il mercato in entrata: Lo Celso e Amrabat irraggiungibili Questo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino: "Lo Celso non da segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore ...