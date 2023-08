(Di mercoledì 30 agosto 2023) Senza tregua le partenze verso le altre strutture italiane, ma l'hotspot ieri registrava oltre 3.000 ospiti. Per il Viminale diminuiscono i flussi dalla Tunisia: «Finora ha bloccato 43mila persone...»

E se da un lato il mare grossogli sbarchi - 7 solo ieri nonostante il- anche i trasferimenti quotidiani risentono delle condizioni meteo. Comunque sull'isola è già iniziato l'...E mentre ilgli arrivi sull'isola, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora senza sosta ai trasferimenti in aereo (e non con le navi di linea a causa delle ...Casa e auto, polizze ad hoc per i danni causati dalI fenomeni atmosferici che hanno ... 41 bis, Donzelli contro M5s Inflazione, Istat: a giugno il caro prezzi: +6,4% La "netta ...

Il maltempo rallenta gli sbarchi. Da Lampedusa trasferiti in 2mila ilGiornale.it

Ormai non si può più definirla emergenza: il sovraffollamento dell'hot spot di Lampedusa è una costante. Al momento ci sono circa 3600 persone. I posti letto, va ricordato, sono pochi piu' di un ...L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, sembra aver in qualche modo rallentato l’arrivo e gli sbarchi di nuovi migranti.