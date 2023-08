Il Lecco resta in Serie B | ripescato il Brescia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) AGI - Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Reggina e Perugia: il, e ilgiocheranno inB nella stagione 2023/2024 Alla luce della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Reggina, il presidente federale (comunicato numero 80/A) delibera "di concedere alla societàla licenza nazionale del campionato diB 2023/2024, ai fini della riammissione al medesimo campionato". L'ultimo via libera per ilarriva dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, che ha bocciato il ricorso presentato dal Perugia e confermato quanto già stabilito dal Tar del Lazio dopo i due gradi di giustizia sportiva. La società umbra aveva contestato la concessione della licenza alper ...

La società umbra aveva contestato la concessione della licenza alper partecipare al campionato cadetto sostenendo che non avesse dimostrato nei termini previsti la disponibilità di uno stadio ...La situazionecritica è il giovane atleta lotta per la vita in ospedale. I soccorsi . Le ... provincia di: un fulmine ha colpito un albero, che è caduto ferendo un 16enne. Un coetaneo del ...... rafforzando il nostro legame con la provincia die i suoi abitanti. "Guardiamo ora al futuro ... Respinto anche il ricorso della Reggina, il Bresciain Serie B Respinto anche il ricorso ...

Respinto il ricorso del Perugia, il Lecco resta in B Agenzia ANSA

Il Consiglio di Stato mette termine alla vicenda in Serie B: Lecco e Brescia ammesse, mercato prorogato. Sampdoria ko con il Venezia ...Alla luce della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Reggina, il presidente federale (comunicato numero 80/A) delibera "di concedere alla società Brescia la licenza ...