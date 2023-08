Il Lecco resta in serie B | respinto il ricoso del Perugia che va in C Attesa per la Reggina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nuovo colpo di scena sullaB dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso delcalcio contro la sentenza del Tar Lazio che aveva ammesso il, già vincitore dei playoff diC. Ilquindi giocherà inB, mentre ildovràre in C, con l’esordio fissato il 1 settembre contro la Lucchese. Ilcontestava la legittimità della concessione della licenza per partecipare allaB da parte del, dopo che il club non aveva dimostrato entro la scadenza stabilita dalla Figc la disponibilità di uno stadio idoneo per il campionato. Èintanto per il pomeriggio la sentenza sul ricorso della, ...

Confermato quindi il Lecco in B, mentre il Perugia retrocede in C : esordirà venerdì 1 settembre, alle 20.45, in trasferta contro la Lucchese. E' atteso per il primo pomeriggio invece il verdetto sul ...

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l’ammissione del Lecco in serie B. Il Perugia resta quindi di fatto in ...OneFootball Videos Al suo posto il Lecco, che dopo mesi di attesa può finalmente festeggiare. Resta, quindi, un solo posto e a giocarselo sono Brescia e Foggia. La sentenza, in questo caso, è attesa ...