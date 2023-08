Il guinzaglio si incastra nell’ascensore e il cane viene sbalzato in aria | ecco come il bambino di 11 anni lo salva dall’impiccagione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Entra in ascensore e si specchia ma non si accorge che il suo cagnolino che lo sta seguendo è rimasto con parte delfuori. Così, quando l’ascensore si mette in moto, l’amico a 4 zampesollevato ine rischia di rimanere impiccato. Ildi 11protagonista di questa storia,mostrano le immagini delle telecamere di sicurzza del palazzo dove vive, a Goiana, in Brasile, si lancia sule riesce a sganciare il collare prima che sia troppo tardi. Ilcade a terra, ma è sano e salvo. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.