Il golpe in Gabon non è come quello in Niger Darnis spiega perché

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il colpo di Stato militare inporta in grembo, di fatto, l’ottavo governo rovesciato in Africa dal 2020 ad oggi, a dimostrazione di una vasta instabilità, tanto economica, quanto politica e sociale in quell’area. Si somma ai precedenti, anche recenti, die Sudan, contribuendo ad accendere l’attenzione da parte della comunità internazionale, in modo particolare da parte dell’Ue. Qui“Sarei molto cauto, per ora, nel definire negativi i fatti accaduti in”, dice a Formiche.net Jean-Pierreconsigliere scientifico dello Iai, professore associato all’Università di Nizza Sophia-Antipolis e alla Luiss di Roma, secondo cui vi sono dei forti motivi interni legati al governo Bongo. “Escludo una sottovalutazione europea del problemale due ultime elezioni del ...

"Se ilinfosse confermato, si tratterebbe di un altro colpo di stato militare che aumenterebbe l'instabilità nell'intera regione. L'intera area, a cominciare dalla Repubblica ...Intervenendo sul canale televisivo24, gli ufficiali hanno detto di rappresentare tutte le forze di sicurezza e di difesa del paese centrafricano sottolineando che i risultati elettorali sono ...... ha detto in inglese il presidente 64enne, che governa ilda più di 14 anni ed è stato proclamato vincitore delle elezioni di sabato pochi istanti prima del

Colpo di Stato in Gabon, l'esercito: "elezioni non credibili", Bongo lancia appello dai domiciliari - Gabonesi in festa nella città di Akanda - Gabonesi in festa nella città di Akanda RaiNews

Colpo di Stato in Gabon: è il settimo in Africa in tre anni ... Se confermato, si tratterebbe del settimo golpe in Africa in meno di tre anni: il primo quello di Mali (2020/21), Burkina Faso (2022), ...Un gruppo di militari ha annunciato lo scioglimento delle istituzioni in Gabon. È il decimo golpe nella regione dal 2019. Il 26 agosto il… Leggi ...