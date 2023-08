“Il ghiacciaio è destinato a scomparire” Le immagini dalla Marmolada dimezzata in 25 anni | “Cause? Caldo record e siccità”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La superficie deldellacontinua a ridursi a ritmo accelerato: è stata calcolata in 112 ettari nel 2022, e scenderà nei prossimi, al di sotto del chilometro quadrato. Si tratta della metà della superficie presente nel 2000 e meno di un quarto rispetto al 1900. Il dato emerge dalle misurazioni annuali condotte da geografi e glaciologi dell’Università di Padova, con il Comitato Glaciologico Italiano e Arpav. “Ilè in una situazione drammatica. Oltre all’assottigliamento generalizzato, ci sono ritiri importanti, anche di 80 metri”, afferma Mauro Varotto, responsabile delle misurazioni del. “Questa estate – commenta Mauro Valt, tecnico ricercatore Arpav – i ghiacciai lungo tutto l’arco alpino sono in forte fusione a causa del combinato disposto di deboli ...

Secondo gli ultimi rilevamenti pubblicati dal Comitato Glaciologico Italiano e da Arpav la superficie del ghiacciaio è destinata a ridursi nei prossimi anni sotto al chilometro quadrato, arrivando ...Le nevicate in quota di lunedì scorso non hanno migliorato la situazione, perché la neve estiva è destinata a sciogliersi in breve tempo. I dati sul ghiacciaio del Dosdè in alta Valtellina nell’ambito ...