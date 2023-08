Il ghiacciaio della Marmolada si è dimezzato nel giro di 25 anni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Continua a ridursi la superficie del(la montagna più alta delle Dolomiti, al confine con Belluno). La metàsuperficie presente nel 2000 risulta essere meno di un quarto rispetto al 1900. Nel 2022 è stata calcolata in 112 ettari, e scenderà nei prossimi, al di sotto del chilometro quadrato. Il dato emerge dalle misurazioni annuali condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova, con il Comitato Glaciologico Italiano e Arpav. «Il ritiro nel punto di maggior regressione sfiora i 90 metri su base annua, con una media di arretramento di circa 20 metri in un anno», ha affermato Mauro Varotto, responsabile delle misurazioni del

