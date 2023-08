Il Festival di Venezia 2023 alza il sipario

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il momento tanto atteso per gli amanti del cinema di tutto il mondo è arrivato: questa sera si terrà l'apertura ufficiale dell'edizione 80 della Mostra del Cinema di. Quest'anno, l'evento si ...

Veterana deldi, ha avuto sui suoi set alcuni dei più grandi attori del cinema nostrano ed internazionale, da Claudia Cardinale a Marcello Mastroianni , da Mickey Rourke a John ...L'edizione 2023 della Mostra del Cinema disi preannuncia come un evento imperdibile, con film di alta qualità, celebrità scintillanti e momenti indimenticabili. L'atmosfera unica che solo ...Caterina Murino , madrina (pardon "padrona di casa, come quando sono in cucina col grembiule, l'acqua bolle e alla porta suonano gli amici") dell'80esima Mostra Internazionale del Cinema di...

Festival di Venezia 2023: le star sul red carpet, da Pierfrancesco Favino divo dell’inaugurazione a Adam... Corriere della Sera

Bruxelles – Undici film e progetti finanziati dall’Ue sono stati nominati per i premi dell’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ... dall’Unione saranno proiettati ...Caterina Murino, madrina dell’ottantesima edizione del Festival di Venezia che si tiene dal 30 agosto al 9 settembre, ha rivelato gli stilisti che firmano i suoi look alla Mostra del Cinema. Un ruolo ...