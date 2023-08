Il Consiglio di Stato ha detto SI! Casertana in Serie C

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). La telenovela finisce qui. Latorna a cavalcare i campi del professionismo dopo due anni di purgatorio tra i dilettanti. Fiato alle trombe, dunque, e via al mercato. Che, conoscendo il presidente D’Agostino, sarà di sicuro pirotecnico. Molti i nomi sul taccuino del DS Alessandro Degli Esposti che potranno finalmente firmare il contratto con i rossoblù. Qualcuno è già giunto in città, come il centrocampista ex Ternana, Filippo Damian, che va ad aggiungersi ai vari Sciacca e Tavernelli già in ritiro a Roccaraso. Ma il resto degli arrivi verranno annunciati in queste ore. Tanti i nomi accostati allain questi ultimi giorni di agosto: dall’esperto portiere Venturi ex Reggiana, al terzino mancino, Luca Barlocco; dal collega di reparto Alessandro Fabbri che opera sulla corsia di destra, al difensore ex Monza, ...

Quel ramo del lago di Como alla fine può tirare un sospiro di sollievo: il Consiglio di Stato di Roma ha infatti confermato la decisione del Tar del Lazio, rigettando la richiesta del Perugia e confermando la Serie B per il Lecco. Prende così nome una delle due X che fino ad oggi ...Sono arrivate le due sentenze e i verdetti dal Consiglio di Stato di Roma: Lecco e Brescia ammesse in Serie B, il Perugia riparte dalla C, la Reggina finisce in Serie D. La prima sentenza è quella sul Lecco: i lombardi sono in Serie B. Il ricorso preso in ...

ll Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia contro il Lecco, per il ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto di gioco in cui disputare le gare casalinghe.ROMA – Il 30 novembre si svolgerà in Consiglio di Stato l’udienza pubblica in cui saranno discussi i ricorsi presentati, tra gli altri, dal comitato NO Inceneritore Santa Palomba, Forum ambientalista ...