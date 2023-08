Il Consiglio di Stato ha deciso | il Perugia resta in C | Lecco in serie B

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È attesa intanto per il pomeriggio la sentenza sul ricorso della Reggina, che si è rivolta aldidopo l’esclusione dallaB È stata emessa la sentenza deldisullaB. E purtroppo è andata male ai Grifoni, in quando èbocciato il ricorso presentato dalche dovrà cosìre inC e ha stabilito che linvece rimane inB.Ilaveva cercato di contestare la sentenza dei primi di agosto del Tar del Lazio, secondo cui i playoff per l’ammissione inB vinti dalerano stati completati il 18 giugno, cioè due giorni prima della data fissata come ...