Il Consiglio di Stato definisce i campionati | la Casertana torna in C

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLecco e Brescia in serie B. Ildipone la parola fine sul grande dilemma del calcio italiano. Le due compagini lombarde prenderanno parte al torneo cadetto: il Lecco in qualità di vincitrice dei play off di serie C e il Brescia al posto dell’esclusa Reggina. Sono infatti stati respinti i ricorsi presentati dalla stessa società calabrese e dal Perugia. Gli umbri dovranno ripartire dalla Lega Pro, inseriti nel raggruppamento B insieme al Pescara. La formazione di Zeman, a questo punto, non verrà spostata nel girone C, dove al posto della X ci sarà la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Lecco è definitivamente in serie B. Il Consiglio di Stato poco fa ha respinto il ricorso del Perugia, confermando quindi la decisione del Tar del Lazio dopo i due gradi della giustizia sportiva.

Ora, per le tre squadre, è tutto pronto per dare inizio alla loro stagione sportiva con i verdetti emanati dal Consiglio di Stato.