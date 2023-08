Il conformismo scritto sul corpo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il tatuaggio un tempo era un simbolo di trasgressione e di ribellione (e se eri stato in carcere in effetti la trasgressione e la ribellione erano giustificate). Ma oggi il disegno sulla pelle è un modo per farsi accettare, una mania di massa, un simbolo degli anni Duemila. Di che cosa non si sa Non è la moda dell’estate che sta finendo, ma purtroppo una moda che non finisce con l’estate e di cui, soprattutto a luglio e agosto, si vedono le conseguenze. Di che parlo? Dei tatuaggi. Nel Panorama in edicola, trovate un articolo di Stefania Fiorucci che rivela come l’Italia sia uno dei Paesi «più tatuati» del mondo: un disegno sulla pelle ce l’ha quasi un italiano su due, addirittura più di quanti cuori, gabbiani, serpenti e altre fantasiose riproduzioni compaiano su braccia, gambe, schiene e caviglie di americani e svedesi. Grandi o piccoli, neri o colorati, nascosti o ostentati: i ...