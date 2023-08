Il colabrodo francese in Africa Golpe militare in Gabon | arrestato il presidente Bongo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Subito dopo l'annuncio dei risultati elettorali, con la vittoria della dinastia che domina da oltre 50 anni, i soldati annunciano in tv il colpo di stato: istituzioni sciolte, frontiere chiuse, arresti, folla in strada. Un déjà vu in questo pezzo di mondo, specie per le ex colonie francesi, inclusa la sterile preoccupazione delle cancellerie