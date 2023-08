Il coccodrillo Lacoste come non lo avete mai visto

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Presentata per la prima volta durante la Paris Fashion Week, la collezione di debutto realizzata in collaborazione tra Comme des Garçons Shirt eunisce le due anime dei brand con un'armonia perfetta. Le linee semplici dallo sperimentalismo più pacato che contraddistinguono la linea Shirt del marchio giapponese sono essenzialmente basate,il nome suggerisce, sulla struttura della camicia e sulle sue possibili interpretazioni che ne sovvertono costantemente la silhouette originaria. L'unione con l'attitudine sportiva die dell'immaginario del tennis che lo caratterizza diventano una combinazione imbattibile, grazie a un gioco continuo nella reinterpretazione del leggendario. Comme des Garçons ShirtFW 23 Comme des Garçons Shirt autunno/inverno 2023-24 Yannis VlamosIl ...

Ralph Lauren ha invece creato la collezione Winter Escape per il videogame Roblox, mentre... Proprio l'azienda francese con ilha venduto di recente una capsule di NFT chiamata ...Ralph Lauren ha invece creato la collezione Winter Escape per il videogame Roblox, mentre... Proprio l'azienda francese con ilha venduto di recente una capsule di NFT chiamata ...

René Lacoste Style, il morso del coccodrillo Mywhere.it

Qui in questa settimana scoprirete alcuni altri link che non sono correlati ad Amazon. Il motivo principale per cui stiamo esplorando questi Scarpe Lacoste Donna qui perché vogliamo che tu abbia un ...