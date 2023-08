Il caso De Angelis e il triangolo di Meloni | Dio | patria e famigghia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al direttore - Di madame de Villeparisis – racconta il prof. Cassese nel pezzo di ieri a mia firma – Proust diceva: “E’ passata accanto a cose grandi senza accorgersene”. Affascinato dalla conversazione col professore, io stesso sono passato accanto a cose grandi e, senza avvedermene, ho prodotto tre informazioni imprecise. La prima: il professore ha insegnato Diritto amministrativo e pubblico, non internazionale. La seconda: Calamandrei fece tradurre e pubblicare “Una costituzione per il mondo”, non “I fondamenti della Repubblica mondiale”. La terza: la cattedra alla Sorbona l’ha avuta non Tocqueville, ma François Guizot. Grazie al professore per la segnalazione.Marco Archetti Al direttore - Non è caduto sui fascisti, è caduto sui parenti. Ci dice qualcosa la storia di De, caro Cerasa?Lucia Marroni La storia di Marcello De– ...